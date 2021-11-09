Пхеньян критикует ЕС за резолюцию ООН по правам человека

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Пхеньян осудил Европейский союз за резолюцию ООН, осуждающую ситуацию с правами человека в Северной Корее, назвав этот шаг «враждебным актом, основанным на ложных и сфабрикованных документах». Резолюция, разработанная европейскими странами, была представлена на утверждение Третьему комитету ООН в конце октября. В случае утверждения она будет направлена на голосование на сессии Генеральной ассамблее ООН в середине декабря. Цель «этой клеветнической резолюции - слепо опорочить нашу политику и ситуацию в области прав человека»,- говорится в комментарии от имени главы ассоциации Северная Корея-ЕС Ри Сан Рима, размещённом на сайте министерства иностранных дел КНДР. «Европейские страны с наихудшими показателями в области прав человека должны в первую очередь разобраться со своим собственным мусором в области прав человека»,- подчёркивается в комментарии.