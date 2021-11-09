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В мире

POSCO 12 лет подряд – самый конкурентоспособный производитель стали в мире

Write: 2021-11-09 11:34:19Update: 2021-11-09 11:36:47

POSCO 12 лет подряд – самый конкурентоспособный производитель стали в мире

Photo : YONHAP News

Крупнейшая южнокорейская металлургическая компания POSCO 12-й год подряд признана самым конкурентоспособным производителем стали в мире в рейтинге международного аналитического агентства World Steel Dynamics (WSD). Оценивая 35 крупнейших производителей стали по всему миру по 23 критериям, включая степень вертикальной интеграции, себестоимость производства, энергоэффективность, внедрение инноваций и практики в области устойчивого развития, эксперты агентства дали POSCO высшую оценку в 8,54 балла из 10. Южнокорейская компания получила максимальные оценки в восьми сегментах, включая технологические инновации и человеческие ресурсы. На втором месте американская Nucor, за ней следуют российские компании «Северсталь» и Группа НЛМК. Операционная прибыль POSCO в прошлом году составила 2 млрд 630 млн долларов при объёме продаж 17,5 млрд долларов.
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