POSCO 12 лет подряд – самый конкурентоспособный производитель стали в мире

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Крупнейшая южнокорейская металлургическая компания POSCO 12-й год подряд признана самым конкурентоспособным производителем стали в мире в рейтинге международного аналитического агентства World Steel Dynamics (WSD). Оценивая 35 крупнейших производителей стали по всему миру по 23 критериям, включая степень вертикальной интеграции, себестоимость производства, энергоэффективность, внедрение инноваций и практики в области устойчивого развития, эксперты агентства дали POSCO высшую оценку в 8,54 балла из 10. Южнокорейская компания получила максимальные оценки в восьми сегментах, включая технологические инновации и человеческие ресурсы. На втором месте американская Nucor, за ней следуют российские компании «Северсталь» и Группа НЛМК. Операционная прибыль POSCO в прошлом году составила 2 млрд 630 млн долларов при объёме продаж 17,5 млрд долларов.