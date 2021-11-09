РК ведёт переговоры с Китаем о закупке 18 тыс. тонн мочевины

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Правительство РК обсуждает с Китаем возможность закупки около 18 тыс. тонн мочевины, водный раствор которой является ключевым материалом, используемым в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов вредных веществ. В настоящее время страна испытывает острую нехватку данного органического соединения. Об этом сообщил 8 ноября журналистам представитель министерства иностранных дел РК, подчеркнув, что для переговоров с Китаем используются каналы на различных уровнях. Ранее в тот же день вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги сообщил профильному парламентскому комитету, что ранее были подписаны контракты с Китаем на поставки 30 тыс. тонн мочевины. Когда в страну поступят обсуждаемые порядка 18 тыс. тонн, пока сказать трудно,- отметил представитель министерства. Он добавил, что правительство продолжает обсуждать с Австралией отгрузку 27 тыс. литров водного раствора мочевины до конца недели. Правительство ведёт переговоры с десятью странами об импорте мочевины в средне- и долгосрочной перспективах.