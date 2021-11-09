Группа BTS исполнит песню Butter на церемонии вручения AMA

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Южнокорейская K-pop группа BTS исполнит песню Butter на церемонии вручения наград American Music Awards (AMA) 2021 года вместе с американским рэпером Megan Thee Stallion. Южнокорейские исполнители включены в списки кандидатов на награды в трёх номинациях - «Артист года», «Любимый поп-дуэт или группа» и «Любимая поп-песня» за хит Butter. Исполнители номинируются на AMA четвёртый год подряд. В 2018 году группа завоевала награду в номинации «Любимый артист в социальных сетях», в 2019 году три награды - «Любимый артист в социальных сетях», «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Тур года», а в 2020 году две награды - «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Любимый артист в социальных сетях». В этом году группа впервые номинирована на высшую награду «Артист года». Церемония вручения American Music Awards состоится 21 ноября.