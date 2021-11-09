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Экономика

Рост внутренних поставок производителей РК в третьем квартале замедлился

Write: 2021-11-09 13:00:29Update: 2021-11-09 13:01:30

Рост внутренних поставок производителей РК в третьем квартале замедлился

Photo : KBS News

Внутренние поставки южнокорейских производителей росли в третьем квартале текущего года более медленными темпами по сравнению с предыдущим кварталом. Нехватка полупроводников привела к снижению производства автомобилей. Как сообщили 9 ноября в Национальном статистическом управлении РК, внутренние поставки предприятий обрабатывающей промышленности в период с июля по сентябрь увеличились на 2% в годовом исчислении. Между тем, в предыдущем квартале рост составил 9,1%. Предложение потребительских товаров сократилось в третьем квартале на 1,1% в годовом исчислении, в то время как в предыдущем квартале был зафиксирован рост на 2%. Предложение капитальных товаров, которые  включают промышленное оборудование, увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это на 0,5% меньше, чем во втором квартале. Предложение промежуточных товаров выросло на 2,5% в годовом исчислении, что на 11% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. 
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