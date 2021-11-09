Мун Чжэ Ин: РК решает проблему нехватки водного раствора мочевины

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Нехватка водного раствора мочевины, ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов вредных веществ, самая серьёзная экономическая проблема, стоящая перед страной. Для её решения мобилизуются все дипломатические возможности. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 9 ноября на заседании правительства. Он призвал учесть все имеющиеся запасы и организовать их планомерное использование. Кроме того, правительство делает всё возможное, чтобы найти альтернативные источники импорта. Президент призвал население страны не поддаваться панике, хотя в данном случае неопределённость в цепочке поставок стала фактором риска, который в любой момент может оказать отрицательное влияние на экономику. Глава государства отметил, что возникла острая необходимость тщательно проконтролировать схемы снабжения отечественных производителей импортным сырьём, найдя альтернативные источники поставок тех материалов, импорт которых в большой степени зависит от конкретной страны. Он призвал тщательно изучить возможности диверсификации источников импорта, принять меры к укреплению технологической независимости и организации внутреннего производства. Мун Чжэ Ин пообещал в течение последних шести месяцев пребывания на посту президента сосредоточиться на сдерживании распространения COVID-19 и восстановлении экономики. Поэтапное восстановление обычной повседневной жизни будет происходить при стабильном контроле над эпидемической ситуацией,- отметил глава государства, призвав население быть готовым к тому, что «жизнь с COVID-19» будет отличаться от жизни до пандемии. Он отметил важность вакцинации и соблюдения масочного режима.