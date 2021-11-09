В РК спущен на воду новый корабль

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9 ноября на верфи компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане состоялась церемония спуска на воду нового сторожевого корабля под названием «Чхонан». Он получил то же название, что и корабль, который был торпедирован Северной Кореей в марте 2010 года и затонул в районе северной разграничительной линии в Жёлтом море. Тогда погибли 46 моряков. В церемонии спуска на воду нового корабля приняли участие министр обороны РК Со Ук и начальник штаба военно-морских сил Пу Сок Чон. «Чхонан» - седьмой военный корабль класса «Тэгу», построенный в рамках программы FFX Batch-II, которая предусматривает замену стареющего флота. Водоизмещение нового корабля 2.800 тонн, длина 122 метра, ширина 14 метров. Он оснащён 20-мм системой ближнего боя Phalanx, противокорабельными управляемыми ракетами, управляемыми ракетами класса «корабль-земля» и подводными ракетами, а также гидроакустическими комплексами на корпусе и буксируемой решётке. Корабль поступит на вооружение в 2023 году.