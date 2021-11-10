Рост занятости в РК продолжается восемь месяцев подряд

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 10 ноября, количество занятых в стране составило в конце октября 27 млн 740 тыс. человек. Это на 652 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Занятость растёт восьмой месяц подряд, что свидетельствует о восстановлении экономики, несмотря на четвёртую волну пандемии. Число рабочих мест в гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось на 22 тыс., в сфере образовательных услуг – на 108 тыс. В оптовой и розничной торговле занятость сократилась на 113 тыс. человек, в сферах искусства, спорта и досуга - на 26 тыс., в производственном секторе - на 13 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Численность имеющих постоянную работу увеличилась на 615 тыс., временных работников - на 219 тыс. человек в годовом исчислении. Число рабочих мест для подёнщиков сократилось за тот же период на 162 тыс. Численность безработных составила в конце октября 788 тыс. человек, сократившись на 241 тыс. в годовом исчислении. Уровень безработицы составил 2,8% трудоспособного населения, что на 0,9% меньше, чем в октябре прошлого года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 5,6%, сократившись на 2,7% в годовом исчислении. Численность экономически неактивных жителей страны, не имеющих работу и не ищущих её, составила 16 млн 600 тыс. человек, сократившись за год на 116 тыс. человек.