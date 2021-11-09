Китай экспортирует в РК 18 тыс. тонн мочевины

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Правительство Китая сообщило о планах приступить к процедуре экспорта в РК 18.700 тонн мочевины, на которую уже заключены контракты с южнокорейскими предприятиями. Об этом 10 ноября сообщили в министерстве иностранных дел РК. Этого хватит для того, чтобы обеспечить трёхмесячный объём потребления водного раствора мочевины в РК. Южнокорейские компании подали заявку на одобрение китайской стороной экспорта 7 тыс. тонн мочевины. Часть этой партии уже одобрена. Таким образом, 10 ноября из Циндао в РК было отправлено 2.700 тонн мочевины. Остальной объём будет доставлен в ближайшее время. Напомним, что правительство РК вело активные переговоры с Китаем на поставку 18.700 тонн мочевины из того объёма, на который уже были заключены контракты. Водный раствор мочевины является ключевым материалом, используемым в дизельных транспортных средствах для сокращения выбросов вредных веществ. В настоящее время страна испытывает острую нехватку данного органического соединения. Ранее 9 ноября в ходе заседания правительства президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что нехватка водного раствора мочевины самая серьёзная экономическая проблема, стоящая перед страной. Для её решения мобилизуются все дипломатические возможности. Он призвал учесть все имеющиеся запасы и организовать их планомерное использование. Глава государства отметил необходимость тщательно проконтролировать схемы снабжения отечественных производителей импортным сырьём, найдя альтернативные источники поставок.