В РК снова около 2,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 ноября в стране зарегистрированы 2.425 новых случаев COVID-19. Около 2,5 тысяч инфицированных выявлены впервые за последние шесть дней. Их число превышает тысячу уже пятый месяц, с 7 июля текущего года. Рост заболеваемости медики объясняют смягчением правил социального дистанцирования и увеличением числа людей в закрытых помещениях из-за холодной погоды. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 9 ноября на его долю пришлись 82% новых случаев инфекции. Общее число заражённых с начала пандемии – 385.831 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 14 человек. Общее число умерших – 3.012 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,4% населения страны, 76,5% населения вакцинированы полностью.