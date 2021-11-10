Мун Сын Ук: Предоставление информации о полупроводниках является одноразовым

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Предоставление южнокорейскими производителями полупроводников деловой информации по запросу США носит одноразовый характер. Об этом сообщил 9 ноября журналистам по прибытии в Вашингтон министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук. Он подчеркнул, что компании Samsung Electronics и SK hynix предоставили соответствующую информацию, тщательно взвесив последствия данного шага, «в рамках взаимопонимания с США». Мун Сын Ук прибыл в США с трёхдневным визитом, в ходе которого он встретится с министром торговли Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм. В сентябре министерство торговли США попросило около 200 американских и мировых производителей предоставить данные о своих предприятиях в рамках урегулирования проблемы дефицита полупроводников на мировом рынке. Южнокорейские производители, как и большинство других компаний, не предоставили США информацию о клиентах, которая считается коммерческой тайной.