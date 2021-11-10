Эффект бустерной вакцинации может длиться один год

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Эффект действия бустерной дозы вакцины от коронавируса может сохраняться в течение года. Об этом 9 ноября сообщил председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в ходе онлайн-выступления, организованного американским аналитическим центром «Атлантический совет». По его словам, предполагается, что дополнительная доза будет сохранять свой эффект в течение года, а сама вакцинация возможно будет проводиться ежегодно. Он отметил, что иммунитет от коронавируса постепенно ослабевает по истечении шести месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer. Бустерная доза может быть гораздо более эффективней по сравнению с результатами первой вакцинации. Американские СМИ сообщили, что компании Pfizer и BioNTech планируют обратиться в органы здравоохранения США с просьбой разрешить экстренное применение бустерной дозы вакцины в отношении всех совершеннолетних людей. В настоящее время в США дополнительная доза вакцины Pfizer и BioNtech доступна только для лиц старше 65 лет, а также граждан, относящихся к группе высокого риска.