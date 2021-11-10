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В РК в сфере логистики внедряют дронов и роботов

Write: 2021-11-10 12:09:48Update: 2021-11-10 12:12:05

В РК в сфере логистики внедряют дронов и роботов

Photo : Getty Images Bank

В РК продолжается работа по внесению поправок в законодательство с тем, чтобы создать условия для применения дронов или роботов в сфере доставки. Планируется включить данные виды техники в категорию средств перевозки, применение которых регулируется Законом о транспортно-логистических услугах. Об этом 10 ноября сообщили в министерстве планирования и финансов. На данный момент в эту категорию входят лишь грузовой автотранспорт и двухколёсные виды транспорта. Для включения в неё дронов и роботов пока отсутствует соответствующая законодательная база. Авторы проекта поправок стремятся к применению дронов и роботов в качестве средства повышения качества услуг доставки. Так, дронов предлагается использовать для доставки посылок в трудноступные места, а роботов для погрузки и разгрузки посылок. 
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