Жители РК активно путешествуют по стране

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Шесть из десяти южнокорейцев намерены отправиться в путешествие по стране в ближайшие шесть месяцев. На это указывают результаты опроса, проведённого исследовательским институтом Кёнги. Его сотрудники в период с 20 по 21 октября опросили одну тысячу человек. Из них 62% планируют посетить туристические места в РК, 25,5% – отправиться отдыхать в другие страны. Порядка 46,8% опрошенных указали на отсутствие желания отправиться в зарубежное путешествие, что свидетельствует о наличии опасений по поводу коронавируса. Между тем, 73% респондентов сообщили о том, что они путешествовали внутри страны после начала пандемии COVID-19. Это почти в два раза больше, чем по итогам опроса, проведённого в мае 2020 года. В то же время 15,9% участников опроса считают высокой вероятность заразиться коронавирусом во время туристических поездок.