В Тэгу проходит выставка, посвящённая жертвам сексуального рабства

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10 ноября в историческом музее «Хиум» в городе Тэгу открылась выставка, посвящённая памяти жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. В министерстве по делам женщин и семьи сообщается, что там представлены материалы и свидетельства о жизнях и лишениях пострадавших женщин. Выставка состоит из трёх разделов – прошлое, настоящее и будущее. Её посетителям доступны исторические документы, фотографии и другие материалы о событиях того времени. Благодаря технологии виртуальной реальности предоставляется возможность перенестись в ту эпоху, когда происходили преступления японской армии в отношении женщин. Можно воочию увидеть предметы, являвшиеся частью быта жертв сексуального рабства, посетить исторические места, в которых им приходилось бывать. Особое внимание также привлекает контент, позволяющий посетителям выставки пообщаться с жертвами сексуального рабства с помощью технологий искусственного интеллекта. Выставка продлится до конца декабря. Вход бесплатный. Возможно также посещение онлайн выставки, доступной на корейском, английском и японском языках.