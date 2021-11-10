В РК прибывает помощник госсекретаря США

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэль Критенбринк прибывает 10 ноября в Сеул из Токио. Он совершает свою первую поездку в Азию после вступления в должность в сентябре этого года. Американский дипломат встретится со своим южнокорейским коллегой, заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Ё Сын Бэ, заместителем министра по вопросам экономической дипломатии Ли Сон Хо, руководителями министерства промышленности, торговли и энергетики. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, вопросы экономического сотрудничества в условиях глобального дефицита полупроводников и растущего экономического влияния Китая. Даниэль Критенбринк может использовать визит в Сеул для налаживания отношений с ведущими политиками в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 марта будущего года.