США: Обмен информацией о полупроводниках «неизбежен»

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Просьба Вашингтона к южнокорейским и крупным мировым производителям полупроводников представить деловую информацию был «неизбежной» мерой в «беспрецедентных» условиях глобального дефицита поставок. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в ходе состоявшейся 9 ноября в Вашингтоне встречи с министром промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Уком. Американский министр выразила благодарность южнокорейским компаниям за сотрудничество, отметив, что в Вашингтоне разделяют их опасения по поводу утечки конфиденциальной информации. В сентябре министерство торговли США попросило около 200 американских и мировых производителей предоставить данные о своих предприятиях в рамках урегулирования проблемы дефицита полупроводников на мировом рынке. Мун Сын Ук вновь выразил надежду на то, что данная мера будет разовым мероприятием, добавив, что обе стороны приложат совместные усилия для стабилизации глобальных цепочек поставок полупроводников. Участники встречи договорились провести 8 декабря первую встречу директоров департаментов отраслевых министерств, которые обсудят вопросы поставок полупроводников. Кроме того, министры обсудили тарифы на сталь, которые превратились в проблему после торговой сделки между США и Евросоюзом. Призыв к отмене 25-процентного американского тарифа на импорт стали из ЕС и 10-процентного тарифа на алюминий вызвал опасения по поводу негативного воздействия на экспорт из РК. В соответствии с договорённостью, заключённой в 2018 году, США отказались от 25-процентного тарифа на импорт стали из РК в обмен на введение ежегодной импортной квоты в размере 2 млн 630 тыс. тонн южнокорейской стальной продукции, или 70% среднего объёма экспорта из РК за последние три года.