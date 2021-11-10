В РК растёт число тяжёлых случаев COVID-19

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После ослабления карантинных ограничений в рамках перехода страны к обычной повседневной жизни начало расти число тяжёлых случаев COVID-19. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на полночь 10 ноября, в критическом состоянии находились 460 пациентов. С 1 сентября по 5 ноября их число не превышало четырёхсот. Как заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, количество пациентов в критическом состоянии, уровень заболеваемости и смертность в результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, растут быстрее, чем ожидалось. Поскольку более 82% пациентов, находящихся в критическом состоянии, составляют люди старше 60 лет, которые были вакцинированы одними из первых, карантинные власти полагают, что эффективность вакцин снижается. Между тем, суточное число новых случаев заболевания менее пяти тысяч не является критическим. Если оно превысит данный уровень, будет принято решение о возвращении карантинных мер.