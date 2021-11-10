Правительство РК будет контролировать ситуацию с мочевиной

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Правительство РК поставит под контроль производство и поставки водного раствора мочевины, одновременно снизив тарифы, чтобы снизить остроту проблемы нехватки материала, который используется для сокращения выбросов вредных веществ дизельными автомобилями. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 11 ноября на заседании правительства. На нём было утверждено требование к поставщикам ежедневно сообщать правительству об объёмах импорта, продажах, ценах и запасах как мочевины, так и её водного раствора. Требование будет действовать до конца текущего года. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, водителям легковых автомобилей разрешено покупать за один раз до 10 литров, а водителям грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники – до 30 литров водного раствора мочевины. Продажа материала в принципе разрешена только на заправках, а на экспорт требуется предварительное разрешение властей. Импортные пошлины на мочевину, которые составляют 5-6,5%, отменяются до 30 июня следующего года. За любое нарушение названных мер предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет или штрафа до 100 млн вон (85 тыс. долларов). Премьер-министр отметил, что он осознаёт ответственность, которая ложится лично на него и на правительство, извинившись перед жителями страны за доставленные неудобства. Он пообещал приложить все усилия для нормализации ситуации.