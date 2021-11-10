10 ноября в РК более 2,5 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 ноября в стране зарегистрированы 2.520 новых случаев COVID-19. Это на 95 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Число инфицированных превышает тысячу уже пятый месяц, с 7 июля текущего года. Рост заболеваемости медики объясняют вводом в действие схемы «жизнь с COVID-19», в рамках которой разрешены личные встречи с участием до 10 человек, независимо от наличия прививок. Кроме того, с наступлением холодной погоды люди проводят больше времени в закрытых помещениях, где трудно соблюдать социальную дистанцию. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 10 ноября на его долю пришлись 79% новых случаев инфекции. Общее число заражённых с начала пандемии – 388.351 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умер ещё 21 человек. Общее число умерших – 3.033 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,6% населения страны, 76,7% населения вакцинированы полностью.