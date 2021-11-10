На YouTube сериал «Игра в кальмара» обошёл по популярности хит «Игра престолов»

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на платформе Netflix, превзошёл хит HBO «Игра престолов» по количеству просмотров видеороликов на YouTube. Об этом 10 ноября сообщил американский еженедельник Variety со ссылкой на данные последнего отчёта аналитической компании Vobile. Сообщается, что видеоконтент, связанный с «Игрой в кальмара», в общей сложности насчитывает порядка 131 тыс. видеороликов различной длины, в том числе официальные трейлеры и клипы из сериала, видео, созданные поклонниками. Общее число просмотров этого контента по состоянию на 10 ноября превысило 17 млрд. Число комментариев и лайков достигло 533 млн. Данные охватывают период в 8 недель. Сериал «Игра престолов», который считается величайшим хитом HBO, за 10 лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью просмотров в 16,9 млрд. Под видео оставлены 233 млн. комментариев и оценок.