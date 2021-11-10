Банк Кореи: 2022 год станет «важным поворотным моментом на пути к новому балансу»

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2022 год станет «важным поворотным моментом на пути к новому балансу» после продолжительной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль в ходе состоявшейся 11 ноября встречи с экспертами ведущих аналитических центров. «Экономика движется в рамках наших ожиданий»,- сказал он, добавив, что она продолжает восстанавливаться благодаря устойчивому экспорту, но сталкивается с «неожиданной неопределённостью» в виде сбоев в глобальной цепочке поставок и опасениями по поводу инфляции. Ли Чжу Ёль назвал неблагоприятным фактором то, что пока никто не сможет точно сказать, когда прекратятся продолжающиеся сбои в глобальной цепочке поставок, и будет ли глобальная инфляция временной или постоянной тенденцией. Он предположил, что потребительские цены будут продолжать расти более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, из-за перебоев в поставках и роста цен на энергоносители. Инфляция в октябре составила 3,2% в годовом исчислении. В этой связи уровень инфляции по итогам текущего года может превысить прогнозируемые Банком Кореи 2,1%.