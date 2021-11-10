Решение о передаче Сеулу контроля над своими войсками пока не принято

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РК и США пока не приняли никакого решения о сроках передачи Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Об этом сообщил 10 ноября журналистам в Вашингтоне представитель министерства обороны США Джон Кирби. По его словам две страны продвигаются к принятию решения, но им ещё предстоит проделать большую работу. Передача оперативного контроля должна произойти после того, как будет подтверждено, что РК обладает всеми необходимыми возможностями. Ранее Сеул стремился получить контроль до окончания полномочий президента Мун Чжэ Ина в мае 2022 года, но пока даже не принято решение о проведении оценки возможностей,- добавил Джон Кирби. Его заявление прозвучало после того, как командующий вооружёнными силами США в РК генерал Пол ЛаКамера намекнул на возможные изменения в плане передачи Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время.