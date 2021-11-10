В этом году затраты на заготовку кимчхи ниже, чем год назад

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В РК приближается сезон заготовки традиционных квашенных овощей кимчхи. В этом году затраты на основные ингредиенты этого блюда в среднем составят 310 тыс. вон (260 долларов) из расчёта на одну семью из 4 человек при покупке продуктов на рынке. Это на 4,9% меньше, чем в прошлом году. При закупке продуктов в крупном супермаркете сумма может достичь 357 тыс. вон (300 долларов). Этот показатель снизился на 4,1%. Такие данные 10 ноября опубликовала Корейская служба информации о ценах (Korea Price Information). По сравнению с прошлым годом цены на корейскую капусту, которая является основным ингредиентом кимчхи, выросли, в то время как цены на молотый красный перец упали. В результате общая сумма предполагаемых затрат оказалась ниже прошлогодней. По состоянию на 10 ноября цена одного кочана на традиционном рынке составляла 5.500 вон (4,6 доллара), что на 38% больше, чем в прошлом году. С другой стороны, цена 3 кг молотого красного перца составляет от 80 тыс. до 100 тыс. вон (67-85 долларов), что на 25-33% ниже, чем год назад.