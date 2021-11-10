Президент РК поздравил Фумио Кисиду с переизбранием на пост премьер-министра Японии

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Президент РК Мун Чжэ Ин направил 10 ноября поздравительное письмо премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи с его переизбранием на пост премьер-министра. В письме он выразил приверженность совместной работе для развития двусторонних отношений. По словам официального представителя президентской администрации Пак Кён Ми, правительство РК надеется на продолжение тесного взаимодействия в решении ключевых вопросов двусторонних отношений, а также в борьбе с такими глобальными проблемами, как COVID-19 и изменение климата. Фумио Кисида вступил в должность 100-го премьер-министра Японии 4 октября, сменив Ёсихидэ Сугу, а 10 ноября был переизбран на пленарном заседании нижней палаты парламента в связи с формированием его нового состава 31 октября. 4 октября Мун Чжэ Ин направил ему поздравительное письмо, а 15 октября провёл первую встречу с новым премьер-министром Японии. Ожидалось, что вторая встреча состоится в рамках 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, однако для этого не удалось согласовать графики двух лидеров.