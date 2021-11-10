В РК разработан комплекс мер безопасности в связи с предстоящим ЕГЭ

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Министерство РК разработало комплекс мер безопасности в связи с предстоящим единым государственным экзаменом среди выпускников старших школ. Все сдающие экзамен в обязательном порядке должны носить соответствующие требованиям маски. Однако в отличие от прошлогоднего экзамена, индивидуальные перегородки на партах будут устанавливаться только на время обеда. О помещении в карантин или положительных результатах теста на наличие COVID-19 необходимо сразу сообщить в местный департамент образования. Инфицированные COVID-19 могут сдать экзамен в местах прохождения лечения, а для находящихся в карантине подготовлены отдельные помещения. За день до экзамена 17 ноября состоятся предварительные сборы. За тех, кто проходит лечение или находится в карантине, экзаменационные бланки могут получить ближайшие родственники или классные руководители. За неделю до экзамена с 11 ноября все старшие школы по всей стране перейдут на дистанционное обучение. Накануне экзамена 17 ноября часы работы пунктов сдачи ПЦР-теста будут продлены до 22:00.