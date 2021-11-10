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Экономика

РК продолжает наращивать экспорт продукции ICT

Write: 2021-11-11 12:22:30Update: 2021-11-11 12:23:20

РК продолжает наращивать экспорт продукции ICT

Photo : YONHAP News

Экспорт из РК продукции, изготовленной на основе информационно-коммуникационных технологий (ICT), составил в октябре 19 млрд 920 млн долларов, увеличившись на 21,5% в годовом исчислении. Как сообщили 11 ноября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это вторая по величине месячная сумма экспорта данной продукции за всю экономическую историю страны. Экспорт полупроводников составил 1 млрд 230 млн долларов, увеличившись на 28,4% в годовом исчислении. Поставки дисплеев увеличились за тот же период на 5,8%, составив 2 млрд 240 млн долларов. Поставки в Китай увеличились на 25,2%, во Вьетнам - на 10,9%,  в США - на 29 %, в Евросоюз - на 6% в годовом исчислении. Импорт продукции ICT составил в прошлом месяце 12 млрд 110 млн долларов, что на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса составил 7 млрд 810 млн долларов. 
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