РК продолжает наращивать экспорт продукции ICT

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Экспорт из РК продукции, изготовленной на основе информационно-коммуникационных технологий (ICT), составил в октябре 19 млрд 920 млн долларов, увеличившись на 21,5% в годовом исчислении. Как сообщили 11 ноября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это вторая по величине месячная сумма экспорта данной продукции за всю экономическую историю страны. Экспорт полупроводников составил 1 млрд 230 млн долларов, увеличившись на 28,4% в годовом исчислении. Поставки дисплеев увеличились за тот же период на 5,8%, составив 2 млрд 240 млн долларов. Поставки в Китай увеличились на 25,2%, во Вьетнам - на 10,9%, в США - на 29 %, в Евросоюз - на 6% в годовом исчислении. Импорт продукции ICT составил в прошлом месяце 12 млрд 110 млн долларов, что на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса составил 7 млрд 810 млн долларов.