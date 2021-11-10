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Политика

РК и США договорились сотрудничать в разрешении кризиса с поставками полупроводников

Write: 2021-11-11 14:33:09Update: 2021-11-11 14:34:49

РК и США договорились сотрудничать в разрешении кризиса с поставками полупроводников

Photo : YONHAP News

РК и США договорились сотрудничать в решении проблемы нехватки полупроводников в рамках «Диалога о промышленном сотрудничестве». Об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли США по итогам встречи между главой ведомства Джиной Раймондо и министром промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Уком, состоявшейся 9 ноября в Вашингтоне. В заявлении говорится, что стороны договорились об обмене информацией в целях снижения риска дисбаланса спроса и предложения в поставках полупроводников, включая технологические и инвестиционные приоритеты. Помимо этого Сеул и Вашингтон договорились о координации усилий по разрешению текущего кризиса цепочки поставок и минимизации риска возникновения сдерживающих факторов в будущем. Подчеркнув важность взаимодействия в рамках «Диалога о промышленном сотрудничестве между РК и США», Раймондо выразила надежду на то, что первым шагом в данном направлении станет обсуждение цепочки поставок полупроводников с предприятиями обеих стран.
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