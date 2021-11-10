Мун Чжэ Ин пообещал развивать сельскохозяйственный сектор

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11 ноября РК в 26-й раз отмечает День фермера. В связи с этим президент Мун Чжэ Ин опубликовал запись на своей странице в социальной сети, в которой пообещал, что правительство РК сделает всё возможное для повышения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного сектора, на котором также сказывается влияние климатического кризиса и кризиса цепочки поставок. В частности, он пообещал направить усилия на стабилизацию цен и доходов фермерских хозяйств за счёт прямых субсидий, управления спросом и предложением на сельскохозяйственную продукцию и стимулирования потребления. Также в рамках подготовки к углеродной нейтральности правительство будет поддерживать создание экологически чистых сельскохозяйственных районов и животноводческих ферм, а также расширять сеть сбыта. Президент также выразил намерение сделать сельское хозяйство привлекательной для молодого поколения сферой деятельности с достойным доходом.