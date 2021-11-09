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Политика

Президент РК призвал деловые круги АТЭС помочь достижению углеродной нейтральности

Write: 2021-11-11 14:44:12Update: 2021-11-11 14:47:20

Президент РК призвал деловые круги АТЭС помочь достижению углеродной нейтральности

Photo : YONHAP News

Уголь и нефть больше не могут использоваться в качестве источников энергии. Об этом заявил 11 ноября президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он призвал их провести «великую трансформацию цивилизации к новым энергетическим решениям», проявив  солидарность, чтобы помочь миру достичь углеродной нейтральности. Добиться достижения этих целей будет сложно лишь благодаря усилиям правительств и бизнеса. Такие задачи могут быть выполнены только при участии всех. Поэтому необходимо «проявить чрезвычайную решимость и понять, что выживание и будущее человечества зависят от наших действий сегодня»,- сказал Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что Северная Корея придаёт большое значение восстановлению горных лесов. Присоединение Пхеньяна к сотрудничеству в области лесного хозяйства в Северо-Восточной Азии поможет сократить выбросы парниковых газов на Корейском полуострове, внесёт вклад в поддержание мира в Северо-Восточной Азии,- подчеркнул южнокорейский лидер. 12 ноября он примет участие в саммите лидеров АТЭС, которые обсудят достижение углеродной нейтральности, а также восстановление экономики региона после пандемии COVID-19 и глобальных цепочек поставок. 
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