В США открылся памятник ветеранам Корейской войны

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11 ноября в городе Фуллертон штата Калифорния установлен мемориал ветеранам Корейской войны. Об этом сообщили в Управлении по делам патриотов и ветеранов РК. Мемориал состоит из пяти звёзд высотой 1,5 м и диаметром 2,5 м, на гранях которых выгравированы имена 36.591 американского солдата, погибшего в сражениях на Корейском полуострове. На строительство комплекса в общей сложности было затрачено порядка 720 тыс. долларов, из которых 30% предоставило Управление по делам патриотов и ветеранов, а остальная сумма была собрана оргкомитетом проекта и местной корейской диаспорой за счёт пожертвований. Строительство было завершено 11 ноября. Этот день отмечается в РК как Международный день памяти ветеранов войны ООН, в то время как в США это национальный праздник - День ветеранов. На церемонии открытия мемориала правительство РК представлял глава Управления по делам патриотов и ветеранов О Чжин Ён. Свои поздравительные слова направили президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Джо Байден. Это первый памятник на территории США, на котором указаны имена всех американских солдат, погибших в Корейской войне.