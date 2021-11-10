В районе ДМЗ откроются 7 пешеходных маршрутов

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20 ноября в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи, откроются семь пешеходных маршрутов. Как сообщили 11 ноября в министерстве культуры, спорта и туризма, они расположены в городах Кимпхо, Пхачжу и Кояне провинции Кёнгидо, уездах Хвачхон-гун, Косон-гун и Янгу-гун провинции Канвондо, а также на острове Канхвадо в городе Инчхоне. В апреле 2019 года были открыты три пешеходных маршрута – в Пхачжу провинции Кёнгидо, уездах Косон-гун и Чхольвон-гун провинции Канвондо. Однако через пять месяцев они были временно закрыты из-за вспышки африканской чумы свиней и пандемии коронавируса. Тропа в уезде Чхольвон-гун останется закрыта по техническим причинам и в целях защиты перелётных птиц. В 2023 году планируется открыть пешеходную тропу протяжённостью 524 километра от острова Канхвадо на западном побережье до уезда Косон-гун на восточном побережье страны. Всеми тропами можно пользоваться бесплатно, зарегистрировавшись сайте DMZ Peace Road (www.dmzwalk.com).