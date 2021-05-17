Южнокорейский препарат для лечения COVID-19 одобрен для применения в ЕС

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Комитет по лекарственным препаратам для человека при Европейском агентстве лекарственных средств одобрил препарат Rekirona, разработанный южнокорейской компанией Celltrion, для лечения COVID-19 у пациентов старше 18 лет. Ожидается, что Европейская комиссия, которая уполномочена утверждать лекарства для применения в регионе, в течение двух месяцев примет решение по заключению комитета. Компания Celltrion в настоящее время проводит третью фазу клинических испытаний своего препарата в 13 странах на 1.315 тяжелобольных пациентах с COVID-19. Rekirona разработан на основе моноклональных антител, обладающих активностью против COVID-19. В феврале этого года Rekirona получил условное одобрение Корейского управления по безопасности продуктов питания и лекарственных средств. Он является первым отечественным препаратом для лечения COVID-19, получившим разрешение на применение в экстренных случаях в Индонезии и Бразилии. По мнению специалистов, Rekirona снижает риск развития тяжёлой формы COVID-19, сокращая время восстановления после болезни. Комитет по лекарственным препаратам для человека при Европейском агентстве лекарственных средств одобрил также препарат Ronapreve, созданный совместно швейцарским фармацевтическим гигантом Roche и американской биотехнологической компанией Regeneron.