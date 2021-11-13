В РК 2.368 новых случаев COVID-19 и рекордное число пациентов в критическом состоянии

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 ноября в стране зарегистрированы 2.368 новых случаев COVID-19, что немного меньше чем в предыдущие дни. Тем не менее, число вновь выявленных случаев заражения третий день подряд превышает 2.300, а также пятый месяц, с 7 июля, превышает тысячу. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 390.719 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 18 человек. Общее число умерших – 3.051 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Особое беспокойство медиков вызывает рост числа пациентов, находящихся в критическом состоянии. 11 ноября их число достигло рекордного уровня - 475 человек. В течение последних двух недель около половины новых случаев инфекции приходится на долю полностью вакцинированных. Медики связывают рост заболеваемости со смягчением антивирусных ограничений в рамках перехода к первому этапу «жизни с COVID-19». Если ситуация не улучшится, переход ко второму этапу, планировавшийся на середину декабря, будет отложен. В случае ухудшения ситуации будут возвращены карантинные ограничения. С момента начала вакцинации одной дозой вакцин привиты 80,7% населения страны, 76,9% населения вакцинированы полностью.