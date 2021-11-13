Помощник госсекретаря США встретился с рядом официальных лиц РК

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе визита в Сеул встретился 11 ноября с рядом южнокорейских официальных лиц. В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РК по политическим вопросам Ё Сын Бэ было подтверждено, что прочный союз двух стран является основой стабильности и мира в Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились расширить сотрудничество между РК и США для решения таких проблем как изменение климата, борьба с COVID-19 и цепочки поставок. Они обсудили также способы скорейшего возобновления диалога с Пхеньяном,- говорится в сообщении южнокорейского МИД. В ходе встречи с замминистра промышленности, торговли и энергетики Чон Дэ Чжином была подчёркнута необходимость расширения экономического сотрудничества между двумя странами для построения устойчивых цепочек поставок. Кроме того, Дэниел Критенбринк встретился с заместителем главы МИД РК по вопросам экономической дипломатии Ли Сон Хо и кандидатом в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном.