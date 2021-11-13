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Политика

Между военными РК и России будут проложены «горячие линии связи»

Write: 2021-11-12 11:36:01Update: 2021-11-12 11:47:25

Между военными РК и России будут проложены «горячие линии связи»

Photo : YONHAP News

РК и Россия договорились о прокладке «горячих линий» связи для усиления взаимодействия в военной области, а также предотвращения случайных столкновений на море и в воздухе. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 11 ноября в Сеуле начальник управления международной политики министерства обороны РК Ким Сан Чжин и заместитель начальника Национального центра управления обороной России Виктор Калганов. Документ предусматривает прокладку двух «горячих линий» - между командованием Военно-морских сил РК и штабом Тихоокеанского флота России, а также между главным центром управления Военно-воздушных сил РК и штабом 11-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России. Достигнутые договорённости помогут предотвратить случайные столкновения в воздухе и на море, укрепив доверие и общение между военными ведомствами РК и России,- говорится в сообщении южнокорейского минобороны. 
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