В РК временно снижен топливный налог

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12 ноября в РК на 20% снижен налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ с целью ослабления влияния резкого роста цен на нефть на потребительскую инфляцию и жизнь людей в целом. Снижение будет действовать до конца апреля следующего года. Налог составляет около 40% стоимости бензина. Заправочным станциям понадобится до двух недель, чтобы отразить снижение налога в своих ценах. В конце октября правительство и правящая партия договорились снизить налог на топливо, поскольку мировые цены на нефть увеличились до почти трёхлетнего максимума на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. В частности, стоимость Дубайской нефти, с помощью которой РК удовлетворяет практически все свои топливные потребности, приблизилась к 84 долларам за баррель. В сентябре потребительские цены в РК выросли на 2,5% в годовом исчислении из-за высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты. Согласно прогнозам, снижение налога на топливо приведёт к сокращению налоговых поступлений на 2 млрд 100 млн долларов в течение шести месяцев, одновременно снизив уровень потребительской инфляции на 0,33%.