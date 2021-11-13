Внутреннее потребление постепенно восстанавливается

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В связи с ослаблением антивирусных ограничений, ростом экспорта и улучшением ситуации на рынке труда в РК постепенно восстанавливается внутреннее потребление. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов, опубликованном 12 ноября. Между тем, страна по-прежнему сталкивается с внешнеэкономическими рисками, включая глобальную инфляцию и сбои в цепочке поставок. Дополнительными рисками являются неопределённость в отношении изменения денежно-кредитной политики со стороны крупных экономик и сбоев в глобальной цепочке поставок,- говорится в отчёте. В октябре оплаты банковскими картами выросли на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в универмагах увеличились за тот же период на 15,1%. В ближайшие месяцы ожидается устойчивое восстановление частных расходов за счёт увеличения потребления услуг.