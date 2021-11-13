Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК примет участие в саммите АТЭС

Write: 2021-11-12 13:02:51Update: 2021-11-12 13:20:56

Президент РК примет участие в саммите АТЭС

Photo : YONHAP News

12 ноября президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в 28-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) который пройдёт в формате видеоконференции. Он будет посвящён вопросам координации усилий стран региона по восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19, ключевым возможностям и вызовам, а также способам обеспечения равных выгод. Участники саммита обсудят способы преодоления кризиса в области здравоохранения, сотрудничества в борьбе с изменением климата, охране  окружающей среды и устойчивом развитии. Как ожидается, южнокорейский лидер в своём выступлении призовёт страны региона поддержать восстановление глобальных цепочек поставок и переход к цифровой экономике, расскажет о вкладе РК в глобальные усилия по борьбе с пандемией. По окончании саммита лидеры стран-членов АТЭС планируют принять «Путраджайское видение до 2040 года» - план совместных действий по укреплению торговли и инвестиций, а также  обеспечению устойчивого и инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >