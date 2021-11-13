Президент РК примет участие в саммите АТЭС

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12 ноября президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в 28-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) который пройдёт в формате видеоконференции. Он будет посвящён вопросам координации усилий стран региона по восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19, ключевым возможностям и вызовам, а также способам обеспечения равных выгод. Участники саммита обсудят способы преодоления кризиса в области здравоохранения, сотрудничества в борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и устойчивом развитии. Как ожидается, южнокорейский лидер в своём выступлении призовёт страны региона поддержать восстановление глобальных цепочек поставок и переход к цифровой экономике, расскажет о вкладе РК в глобальные усилия по борьбе с пандемией. По окончании саммита лидеры стран-членов АТЭС планируют принять «Путраджайское видение до 2040 года» - план совместных действий по укреплению торговли и инвестиций, а также обеспечению устойчивого и инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.