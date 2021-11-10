В РК создан орган по изучению побочных эффектов от вакцин против COVID-19

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В РК создан независимый орган по изучению побочных эффектов от вакцин против COVID-19, который 12 ноября приступил к работе. В его составе 22 эксперта, которые являются членами Корейской национальной медицинской академии. Они проведут всестороннее изучение данных о побочных эффектах от применения различных вакцин, собранных в РК и зарубежных странах, а также результатов клинических исследований. Планируется выработать научные стандарты, которые позволят определить, существует ли причинно-следственная связь между действием вакцин и обострением хронических заболеваний. Это позволит определить степень безопасности вакцин и снизить общественное беспокойство. Новый орган не будет дублировать работу комиссии по компенсациям умершим в результате воздействия вакцин на организм, которая оценивает причинно-следственную связь между вакцинами и обострением хронических заболеваний в конкретных случаях. Новый орган будет заниматься более широким кругом проблем, но его выводы могут изменить заключения комиссии по компенсациям.