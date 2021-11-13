Индонезия продолжит участие в проекте создания истребителя KF-21/IF-X

Photo : KBS News

Индонезия подтвердила обязательство взять на себя 20% расходов на реализацию проекта разработки истребителя KF-21/IF-X общей стоимостью 7 млрд 400 млн долларов. Как сообщили 11 ноября в Корейском агентстве оборонных закупок, в ходе переговоров, состоявшихся ранее на этой неделе в Джакарте, индонезийская сторона согласилась внести 30% своей задолженности. Её просроченные платежи составляют 678 млн долларов. Когда и каким образом будет решена проблема просроченных платежей, не уточняется. Между тем, в Корейском агентстве оборонных закупок подчеркнули, что желание Индонезии продолжать своё участие в проекте было результатом последних переговоров. Договорённость о её участии в проекте была достигнута в 2010 году, но в 2017 году индонезийская сторона прекратила вносить платежи, что поставило под сомнение её дальнейшее участие. Истребитель KF-21/IF-X призван заменить устаревшие самолёты F-4 и F-5.