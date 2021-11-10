О завершении Корейской войны может быть объявлено в ближайшее время

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О завершении Корейской войны может быть официально объявлено в ближайшее время. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон по прибытии 14 ноября в вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Он подчеркнул, что ожидает «хорошего результата», поскольку между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по этому вопросу, и стороны сейчас обсуждают содержание и программу реализации соответствующей декларации. Конкретные результаты будут достигнуты в самое ближайшее время, и они будут предложены Северной Корее. Отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Севера положительной, Чхве Чжон Гон сказал, что никто не может дать никаких гарантий. 16 ноября он примет участие в трёхсторонних переговорах с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори, в ходе которых также будет обсуждаться заявление об окончании войны. Кроме того, участники встречи затронут оказание гуманитарной помощи Пхеньяну. После того, как президент РК Мун Чжэ Ин в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал документально подтвердить окончание войны, союзники активизировали контакты. Ранее в этом месяце советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможности разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу того, когда можно или нужно сделать объявление об окончании войны.