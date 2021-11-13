Страны мира приняли соглашение о борьбе с изменением климата

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Представители почти 200 стран мира, принимавшие участие в Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая завершилась 13 ноября в Глазго, договорились бороться с изменением климата. Соглашение, принятое по итогам конференции, предусматривает поэтапное сокращение использования угля для производства электроэнергии и финансовую помощь развивающимся странам на преодоление климатического кризиса. Так называемое «смягчённое» соглашение достигнуто на день позже, чем планировалось. Цель максимально быстрого прекращения использования угля по инициативе Индии заменили на «поэтапный» отказ. Не определены также сроки достижения углеродной нейтральности. Тем не менее, обращает на себя внимание, что в международном соглашении впервые упомянуты цели сокращения использования ископаемого топлива. Страны-участницы конференции договорились собраться в следующем году, чтобы принять более строгие планы сокращения выбросов парниковых газов и призвать развитые страны к 2050 году как минимум удвоить финансирование программы борьбы с изменением климата для защиты наиболее уязвимых стран.