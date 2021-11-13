В РК шесть дней подряд более двух тысяч новых случаев COVID-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 ноября в стране зарегистрированы 2.006 новых случаев COVID-19. Число инфицированных превышает две тысячи шесть дней подряд, и органы здравоохранения опасаются более мощного всплеска заболеваемости в связи с вводом в действие схемы «жизнь с COVID-19», в рамках которой разрешены личные встречи с участием до 10 человек, независимо от наличия прививок. Ежедневное число заболевших превышает тысячу уже пятый месяц, с 7 июля текущего года. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 14 ноября на его долю пришлись 79% новых случаев инфекции. Общее число заражённых с начала пандемии – 397.466 человек. Особое беспокойство медиков вызывает рост числа пациентов, находящихся в критическом состоянии. 13 ноября их число достигло рекордного уровня - 485 человек, но на следующий день сократилось до 471 человека. Более двух недель около половины новых случаев инфекции приходится на долю полностью вакцинированных. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 12 человек. Общее число умерших – 3.115 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,9% населения страны, 77,3% населения вакцинированы полностью.