Отношение долгов домохозяйств к ВВП в РК самое высокое среди развитых стран

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По данным Института международных финансов, опубликованным 15 ноября, по состоянию на конец июня этого года, долг домохозяйств составляет 104,2% южнокорейского валового внутреннего продукта. Данное соотношение в РК – самое высокое среди 37 развитых стран мира, что может снизить потребление и оказать отрицательное влияние на экономику. На втором месте Гонконг – 92%, далее следуют Великобритания - 89,4%, США - 79,2%, Таиланд - 77,5%, Малайзия - 73,4%, Япония - 63,9%. Южнокорейский показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом, что также является самым высоким показателем среди развитых стран. РК - единственная среди них с долгами домохозяйств, превышающими размер экономики. По данным Банка Кореи, в июне этого года сумма долгов домохозяйств достигла рекордного уровня в 1 квадриллион 805 триллионов 900 млрд вон (1,5 триллиона долларов). Отношение государственного долга к ВВП составило в РК 47,1%. По этому показателю РК занимает 26-е место среди развитых стран, что указывает на её относительно хорошую финансовую устойчивость.