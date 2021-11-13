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Политика

Рекомендация воздержаться от зарубежных поездок продлена до 13 декабря

Write: 2021-11-15 10:38:09Update: 2021-11-15 10:55:41

Рекомендация воздержаться от зарубежных поездок продлена до 13 декабря

Photo : YONHAP News

Правительство РК продлило ещё на месяц, до 13 декабря, действие рекомендации гражданам страны отменить или отложить поездки за границу из-за продолжающегося распространения COVID-19. Тем, кто находится за пределами страны, министерство иностранных дел рекомендовало принять дополнительные меры предосторожности: соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты с другими людьми. Впервые рекомендация воздержаться от зарубежных поездок была выпущена 23 марта 2020 года, и с тех пор она продлевается ежемесячно. Основная цель рекомендации не совершать зарубежные поездки - предотвратить завоз в страну новых вариантов вируса. Между тем, продолжатся консультации с зарубежными органами здравоохранения и посольствами по поводу ослабления некоторых ограничений на поездки в зависимости от масштабов вспышек инфекции, уровня вакцинации и карантинных мер в зарубежных странах, - подчёркивается в сообщении министерства. 
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