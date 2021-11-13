Климатическое соглашение, принятое в Глазго, окажет влияние на экономику РК

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Соглашение, принятое 13 ноября на климатическом саммите в Глазго, окажет влияние на южнокорейскую экономику, в которой велика доля углеродных отраслей. Металлургическая промышленность выделяет около 117 млн тонн углекислого газа в год, что составляет 30% выбросов загрязняющих веществ в пределах страны. Несмотря на то, что ведутся активные разработки новых технологий, призванных заменить уголь водородом, полностью можно будет отказаться от угля только в 2050 году. Второй по величине источник выборов – нефтехимия, третий – цементная промышленность. Коммерциализация безуглеродного процесса в данных отраслях станет возможна не ранее чем через 20 лет. Правительство РК приняло решение добровольно сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 40% от уровня 2018 года. Кроме того, РК планирует внести вклад в достижение углеродной нейтральности на мировом уровне. Эксперты опасаются, что в ходе достижения этой цели отечественной экономике может быть нанесён урон. Особенно могут пострадать тяжёлая и химическая промышленность, зависящие от использования угля. Поэтому эксперты рекомендуют уделять первоочередное внимание разработке методов сокращения выбросов углерода и укреплению способности компаний лучше адаптироваться к новой среде. Другой задачей будет реорганизация промышленной структуры страны, которая зависит от ископаемого топлива. Подготовка к достижению углеродной нейтральности должна начаться незамедлительно.