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Экономика

В РК впервые за шесть лет увеличилось производство риса

Write: 2021-11-15 12:29:11Update: 2021-11-15 12:30:02

В РК впервые за шесть лет увеличилось производство риса

В РК впервые за последние шесть лет увеличилось производство риса. Как сообщили 15 ноября в Национальном статистическом управлении, в текущем году собрано 3 млн 880 тыс. тонн риса, что на 10,7% больше, чем в прошлом году, когда был достигнут рекордный минимум. По мнению экспертов, рост производства обусловлен благоприятными погодными условиями с июля по октябрь, такими как большое количество солнечных дней и меньшее, чем в предыдущие годы, количество осадков. Ещё одна причина - увеличение посевных площадей. Совокупный размер рисовых полей увеличился на 0,8%, составив 732.477 гектаров. Рис считается основным продуктом питания корейцев, но его потребление в последние десятилетия неуклонно снижается, в основном из-за изменений в диете и пищевых привычках. Среднегодовое потребление риса на душу населения в 2020 году достигло рекордно низкого уровня – 57 кг 700 г.
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