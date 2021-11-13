Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Правительство объявит критерии перехода к следующему этапу «жизни с COVID-19»

Write: 2021-11-15 14:11:01Update: 2021-11-15 15:06:07

Правительство объявит критерии перехода к следующему этапу «жизни с COVID-19»

Photo : YONHAP News

16 ноября органы здравоохранения объявят критерии перехода к  следующему этапу постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Ожидается, что будут также обнародованы условия введения чрезвычайных карантинных мер. Как сообщили на прошлой неделе в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, правительство внимательно следит за ситуацией с COVID-19. При этом наиболее важными факторами являются количество больных, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, и наличие свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Каждый этап программы «жизни с COVID-19» состоит из шести недель - четыре недели на реализацию и две недели на оценку результатов. При принятии решения о переходе к следующему этапу, правительство будет учитывать уровень вакцинации, возможности отделений интенсивной терапии, количество больных в тяжёлом и критическом состоянии, уровень смертности. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >