Представитель оппозиции на 13,2% опережает кандидата от правящих сил в гонке кандидатов в президенты

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По результатам опроса, проведённого 12-13 ноября Корейским институтом общественного мнения среди 1.009 взрослых жителей страны, 45,6% респондентов готовы проголосовать на президентских выборах 9 марта будущего года за кандидата от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля. За его основного соперника, кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать 32,4% опрошенных. Разница в 13,2% существенно превышает допустимую погрешность в ±3,1% при уровне достоверности 95%. Рейтинг Юн Сок Ёля вырос на 2,6%, а рейтинг Ли Чжэ Мёна – на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Рейтинг кандидата от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон - 4,9%. Далее следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 4% и независимый кандидат Ким Дон Ён - 1,1%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и Корейского института общественного мнения.